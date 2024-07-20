Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza anı kamerada
RİZE'de yaya geçidinden geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Ş.
RİZE’de yaya geçidinden geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Ş.T. (38) adlı kadın, metrelerce havalandıktan sonra aracın üzerine düştü. Yaralanan kadın hastanede tedaviye alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi yönünden Pazar Caddesi istikametine dönüş yapan M.K. yönetimindeki 25 ADK 427 plakalı otomobil, bu sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.T.’ye çarptı. Kazanın şiddetiyle metrelerce havalanan kadın, otomobilin üzerine düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralı Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
KAZA ANI KAMERA
Yaya geçidinde meydana gelen kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı. Görüntüde; Yolun karşısına geçerken, otomobilin yaya çarpıp, metrelerce yüksekliğe fırlattığı anlar yer aldı.
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