Çay yüklediği ilkel teleferikte elektrik akımına kapılan çiftçi, ağır yaralandı

RİZE'ninGüneysu ilçesinde ilkel teleferiğe çay yerleştirdiği sırada elektrik akımına kapılan Hızır Can Torpil (25), ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yeniköy köyünde meydana geldi. Hızır Can Torpil, araç yoluna çıkarmak için çay bohçalarını teleferiğe yerleştirirken elektrik akımına kapıldı. Torpil'in çay bahçesinde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, çay bahçesindeki patika yoldan yürüyerek ulaştıkları çiftçiye müdahalede bulundu. Dik ve engebeli arazide kurtarma çalışması başlatan AFAD ekipleri, yaralıyı sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Torpil'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.