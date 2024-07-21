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        Çay yüklediği ilkel teleferikte elektrik akımına kapılan çiftçi, ağır yaralandı (2)

        HAYATINIKAYBETTİRize'nin Güneysu ilçesinde çay bohçalarını araç yoluna çıkarmak için yerleştirdiği teleferikte elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Hızır Can Torpil, tedavi altına alındığı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 18:05 Güncelleme: 21.07.2024 - 18:10
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        Çay yüklediği ilkel teleferikte elektrik akımına kapılan çiftçi, ağır yaralandı (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Rize'nin Güneysu ilçesinde çay bohçalarını araç yoluna çıkarmak için yerleştirdiği teleferikte elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Hızır Can Torpil, tedavi altına alındığı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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