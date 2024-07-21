Çay yüklediği ilkel teleferikte elektrik akımına kapılan çiftçi, ağır yaralandı (2)

Rize'nin Güneysu ilçesinde çay bohçalarını araç yoluna çıkarmak için yerleştirdiği teleferikte elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Hızır Can Torpil, tedavi altına alındığı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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