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        Refüje çıkan TIR'ın şoförü yaralandı

        RİZE'nin Pazar ilçesinde refüje çıkan TIR'ın şoförü Adem Türüt (50) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:45
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        Refüje çıkan TIR'ın şoförü yaralandı
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        RİZE'nin Pazar ilçesinde refüje çıkan TIR’ın şoförü Adem Türüt (50) yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinden ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize yönüne giden Adem Türüt yönetimindeki 34 FM 040 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, refüje çıkan TIR’ın şoförü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü Türüt, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adem Türüt’ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Bu arada, kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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