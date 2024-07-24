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        Rize'de çay bahçesine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

        RİZE'de çay toplarken yıldırımın isabet ettiği 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 19:30 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:35
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        Rize'de çay bahçesine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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        RİZE'de çay toplarken yıldırımın isabet ettiği 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı.

        Olay öğleden sonra merkeze bağlı Kanbursırt Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede yabancı uyruklu bir işçiyle çay toplayan Evren K.'ya yıldırım isabet etti. Çay toplayan kişilerin yere düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde yıldırım isabet eden işçilerden Afgan uyruklu kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Evren K. ise ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu işçinin kimlik tespiti sürerken, cenazesi savcılık incelemesi ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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