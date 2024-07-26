Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan, "Ana - bana ocağı Güneysu'da sizlerle tekrar bir arada olduğumuz için çok çok mutluyum. Rabbim yar, yardımcımız olsun inşallah. İnşallah pazar akşamına kadar Rize'deyiz. Buradaki, gerek konutlarla ilgili gerekse atacağımız bazı adımları inşallah yerinde görelim istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu düzenlenecek açılış programlarına katılmak üzere bu akşam saatlerinde İstanbul'dan memleketi Rize'ye geldi. Rize - Artvin Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Erdoğan, buradan helikopterle Güneysu ilçesine geçti. Burada da çiçekle karşılanan Erdoğan, Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, ardından otobüsün üzerinden kısa bir konuşma yaptı.

'ATACAĞIMIZ BAZI ADIMLARI YERİNDE GÖRELİM İSTİYORUM' Yapılan yatırımları yerinde görmek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana - bana ocağı Güneysu'da sizlerle tekrar bir arada olduğumuz için çok çok mutluyum. Rabbim yar, yardımcımız olsun. İnşallah pazar akşamına kadar Rize'deyiz. Buradaki, gerek konutlarla ilgili dağıtım gerekse atacağımız bazı adımları inşallah yerinde görelim istiyorum. Güneysu Hastanesi'nin inşaatını yerinde bir inceleyelim istiyorum. Rize Şehir Hastanesi ile ilgili aynı şekilde yerinde görelim istiyorum. Böylece süratle hem Güneysu Hastanesi hem Rize Şehir Hastanesi ile ilgili bu çalışmaları yerinde izleyerek biran önce Rize'mize bunları inşallah kavuşturalım. Rize'mize teslim edelim istiyorum. Tabi şu anda hava güzel, ama gelen raporlar bakılırsa pazar günü çok yağmur var diyorlar; zaten Rize'nin bereketi bu. Her zaman bu bereket oldu, olacak" diye konuştu.

'MUHTEŞEM BİR CAMİ İNŞA EDELİM İSTİYORUZ' Rize'de büyük bir camii inşa etmek istediklerini sözlerine ekleyen Erdoğan, "Çaylar ne alemde? Fakat şimdi artık makineyle tarıyorsunuz diye duyuyorum. Öyle değil mi? Bu da pek bir hayra alamet değil. Nereden nereye geldik. Şimdi makinayla çayı tarıyoruz. Ben anlamam, siz anlıyorsunuz bu işten. Ama benim hemşerilerim kendine yakışanı yapar. Rize'mizde inşallah Rize şehir merkezinde muhteşem bir camii inşa edelim istiyoruz. Mevcut camii maalesef kayma yapmış. Biz şimdi şantiyenin olduğu bir yerde büyükçe bir camii yapalım istiyoruz. Bu büyük camii ile birlikte Rize'nin kendine yakışanını inşallah gerçekleştirelim istiyoruz. Ve mevcut Cami'de daha farklı bir şekilde, büyük camii bittikten sonra onunla ilgili adımı da tabi ki atacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum" dedi.