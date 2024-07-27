Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'li belediyeler SGK'ya borçluluk noktasında zirveyi kimseye bırakmıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerine tepki göstererek, 'SGK'ya en fazla borcu olan ilk 5 belediyenin CHP'li belediyeler olduğunu söyledi. Erdoğan, “Beyefendiler SGK'ya borçluluk noktasında zirveyi bunlar kimseye bırakmıyor. Önemli husus şudur; borcu en fazla olan belediyeler CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP’ye geçen belediyelerin borcu, katlanarak artıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geldiği baba ocağı Rize’de geceyi geçirdiği Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki konutundan ayrılıp, Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Rize Valiliği tören alanında halka hitap eden Erdoğan, hemşehrileriyle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, “Rize ile aramıza kimse giremez. Gönülden gönüle giden şu gizli yolu kimse yıkamaz. Rize her zamanki gibi maşallah evladını yine aşkla bağrına basıyor. Rabb'im muhabbetimizi arttırsın diyorum. Sevgili kardeşlerim, Rize'ye dün öğleden sonra geldik. Hem sizlerle kucaklaşalım hem de inşası tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapalım istedik. Rize’ye hizmet, bizim ev ödevimiz. Ev ödevimizi Allah’a şükür bugüne kadar aksatmadık. Hemşehrilerinden daima tam not aldık. Girdiğimiz tüm seçimlerde Rize'nin güçlü desteğini yanımızda bulduk. 31 Mart'ta da Rizeli hemşehrilerimiz bize sahip çıktı, partimizden ve ittifakımızdan desteklerini esirgemedi. AK Parti'nin gerçek belediyecilik vizyonuna verdiğiniz destek için her birinize sizlerin şahsında tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah ömür verdikçe Rize ve diğer 80 ilimiz için çalışmaya, taş üstüne taş koymaya, hayalleri tek tek gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

‘GECE GÜNDÜZ KOŞTURUYORUZ’ Kentte kazandırılan yatırımlardan bahsedip, Rize’de 2021'de yaşanan sel afetini hatırlatan Erdoğan, yapımı tamamlanan 368 konut ve 31 dükkanı teslim ettiklerini anlatarak, “Milletimizin teveccühüne layık olmak için gece gündüz koşturuyoruz. İşte bugün Rize'de afet konutlarının anahtar teslimini yapmak ve inşası tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirmek üzere bulunuyoruz. Kardeşlerim, 2021 yılında Rize’miz sel afetine maruz kaldı, bir bayram günü yaşanan sel felaketinde can kayıplarımız oldu. Selde vefat eden kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Son yılların en şiddetli sel baskınında, yuvalarımız, dükkanlarımız da zarar görmüştü. Devlet olarak bayram günü acıyı yaşamış kardeşlerimize, yaralarının sarılacağı, evlerinin en kaliteli şekilde yapılacağının sözünü vermiştik. Hemen birkaç gün içinde kolları sıvadık, temellerimizi attık, gece gündüz demeden arkadaşlarımız çalıştı. Afetzede kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz köy evlerimizi, konutlarımızı, dükkanlarımızı, çay alım evlerini, altyapıları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte söz verdiğimiz şekilde hamdolsun pırıl pırıl tamamladık” diye konuştu.

‘AYDER’İN HİÇBİR YERİNDE İNSAN KAYNAKLI KİRLİLİK YAŞANMIYOR’ Turizme merkezi Ayder Yaylası’nda yenileme ve koruma projesi çalışmalarına ilişkin de bilgiler paylaşan Erdoğan, “1800 araçlık kapalı otoparkımız, eşini az rastlanır şekilde üstü yeşil alan ve ağaçlarla süslenerek yer altına inşa edildi. Artık araçlar, burada otoparka bırakılıyor, vatandaşımız ring aracına biniyor, ziyaretini yapıyor, keyfini çıkarıyor ve aracına geri dönüyor. Ayder’in hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor. Toplam 517 milyon lira maliyetle hizmete verdiğimiz bu önemli altyapı yatırımının da şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece sadece çevre ve şehircilik alanında bugün Rize'mize 855 milyon liralık bir yatırımı kazandırmış oluyoruz. Ayder’de su kirliliğini de önledik. Güncel rakamlarla Ayder'e toplam 2 milyar 687 milyon liralık yatırım yaparak eski güzelliğine kavuşturduk” ifadelerini kullandı.

‘AŞK İLE ÇALIŞAN YORULMAZ’ Rize İyidere Lojistik Limanı'nın yapımının sürdüğünü aktaran Erdoğan, “Aşk ile çalışan yorulmaz. Biz de ülkemize, milletimize ve Rizeli hemşehrilerimize hizmet ettiğimiz sürece yorulmuyoruz, yorulmayacağız. Rize'nin ve bölgenin ekonomisine çarpan etkisi yapacak diğer vizyon projelerimizin inşası hızla devam ediyor. Rize İyidere Lojistik Limanı'nın yapımında önemli bir eşiği daha aştık. Liman inşaatının gerçekleşme oranı yüzde 50'yi geçti. Proje bedeli 6,4 milyar liraya varan bu muazzam projeyi inşallah 2026'da tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘LAF ÜRETMİYORUZ, İŞ ÜRETİYORUZ’ Ana muhalefet partisinin hizmet etmek yerine mazeret ürettiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Sevgili hemşehrilerim işte görüyorsunuz bizim gündemimizde toplu açılışlar, hizmet, eser var, yatırım var. Bizim gündemimizde şehirlerimizi Türkiye'ye, yüz yılına hazırlamak var. Biz çalışıyoruz, laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Biz koşuyoruz. Tüm Türkiye'ye hizmet götürüyoruz. Milletimize insanlığa eser kazandırmak için ter döküyoruz. Toplu açılış yapıyoruz, ağustosta da farklı illerde açılışlar gerçekleştireceğiz. Yani bahanelere sarılmadan, ona buna kulak asmadan, sıkıntılara aldırmadan 'Türkiye Yüzyılı'nın inşası için mücadele ediyoruz. Peki biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor? 22 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de onu yapıyorlar. İş yapmak, hizmet etmek yerine, mazeret üretiyorlar. Çığırtkanlık, cazgırlık yaparak defolarını kapatmaya çalışıyorlar."

‘BORÇLARININ HATIRLATILMASI CHP'Yİ CİDDİ MANADA TEDİRGİN ETTİ’ Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu olan CHP’li belediyelerin borcunun tahsil edilmesine ilişkin mesajlar veren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Grup toplantımızda hükümet olarak emeklerimizle ilgili gayretlerimizden bahsettim. Son 22 yılda en düşük emekli aylığı ve asgari ücretin nereden nereye geldiğini rakamlarla ortaya koydum. Dolar bazında reel olarak ve enflasyonla karşılaştırmalı bir şekilde neler yaptığımızı tek tek anlattım. Muhalefete başta emeklerimiz olmak üzere milletimize meydanlarda verdikleri ancak tutmadıkları sözleri hatırlattım. Popülizm yapmak yerine SGK’ya olan borçlarını ödemelerinin ülkemiz için daha hayırlı olacağını söyledim. Bunu söyledim diye adeta kıyamet koptu. Bundan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi çok rahatsız oldu. Borçlarının hatırlatılması CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu, muvazeneleri kaydı, motor su kaynattı. Kendilerinin savunma adına söyledikleri sözlerin aslında beceriksizliklerini ikrar etmek olduğunu anlayamıyor. Borç alınırken dost, ödenirken düşmandır misali, bunlar da borçlarının üstüne yatmak için abuk sabuk işler yapıyorlar.”

‘CHP'Lİ BELEDİYELER ZATEN ÇÖP TOPLAMIYOR Kİ’ CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisini ve kendisini gülünç durumlara düşürdüğünü kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “CHP’nin Sayın Genel Başkanı, her açıklamasıyla partisini ve kendisini gülünç durumlara düşürüyor. Neymiş, hükümet ‘mali darbe yapma’ peşindeymiş. Şayet borçlarını öderlerse CHP’li belediyeler, iş yapamaz hatta çöpleri bile elleriyle toplamak zorunda kalırlarmış. İyi de CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki. ‘CHP’ deyince akla ne geliyor? Çöp, çukur, çamur. Devraldığınız belediyelerde milleti çöp dağlarıyla, çamurla, çukurla tekrar tanıştırmayı başardınız. Kamyonla toplamadığınız çöpleri ellerinizle mi toplayacaksınız? CHP Genel Başkanının, SGK prim borçlarını ödememek için gösterdiği çabayı izledikçe, gülsek mi ağlasak mı inanın bilemiyoruz. Biz kimseye iftira atmıyoruz sadece gerçekleri ortaya koyuyoruz.”

CHP’li belediyelerin SGK borçlarına dair rakamlar paylaşan Erdoğan, şunları söyledi: “Bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların niçin paniklediğini aslında rakamlar bizlere anlatıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na en fazla borcu olan ilk 5 belediye, 'Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası, yani yüzde 68'i CHP’li belediye ve iştiraklerine ait. Büyükşehirlerde durum çok daha kötü; büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait. SGK'ya borcu 1 milyar liranın üzerinde olan 6 ilçe var. Tahmin ettiğiniz gibi bu 6 ilçeden 5’i CHP belediyesi. 500 milyon liranın üzerinde borcu olan 26 ilçeden 24'ü CHP. Beyefendiler SGK'ya borçluluk noktasında zirveyi bunlar kimseye bırakmıyor. Bir diğer önemli husus şudur; borcu en fazla olan belediyeler CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP’ye geçen belediyelerin borcu, katlanarak artıyor. Çalışma Bakanlığımızın yayınladığı en borçlu belediyeler listesine şöyle bir bakın. İlk 5 belediyenin borcunun son 5 yılda 9 ile 883 kat arasında arttığını görürsünüz. Yani bunların borç ödeme gibi bir kültürleri, böyle bir alışkanlıkları yok.”

‘BELEDİYE BAŞKANLARI KILIÇDAROĞLU'NUN KÖTÜ MİRASINI AYNEN SÜRDÜRÜYOR’ SGK’ya borçların tahsiline ilişkin sözlerini sürdüren Erdoğan, “Eski genel başkanları, genel müdürlüğü döneminde SSK'yı batırmıştı. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını aynen sürdürüyor. Anlaşılan Sosyal Güvenlik sistemine kastetmek bunların bir geleneği. Meydanlarda vaat dağıtmayı biliyorlar, atıp tutmayı çok seviyorlar. Ama iş devlete ve milleti olan borçlarını ödemeye gelince, ara ki bulasın. Ne sözlerine sadıklar, ne de borçlarına sadıklar. Dikkat edin vals, dans gösterisine gelince para var. Gazetecilere Roma turu yaptırmaya gelince para var. Destelerle kule yapmak isteyince para var. Kişisel reklam kampanyalarını harcamak için para var. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunu ödemeye gelince para yok. Yetimin, öksüzün, emekçinin hakkını vermeye gelince para yok. İnsanda biraz utanma olur, mahcubiyet olur. Benim milletim buna kanar mı? Kusura bakmasınlar ama kimse kör değil, herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor, çok iyi görüyor” diye konuştu.

‘BAHANELERİN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUZ’ CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tavsiyede bulunan Erdoğan, “Bizler öne sürülen bahanelerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız siyasi parti ayrımı gözetmeden tüm belediyelere borç bildirimlerini göndermeye başladı. Sonra da bu prim borçlarının tahsili için gerekli adımları atacak. Biz bu süreci siyasi çekişmelere kurban etmek istemiyoruz. Hakkaniyete ve adalete uygun şekilde tahsilatları gerçekleştirmek arzusundayız. Sayın CHP Genel Başkanına tavsiyem; öncelikle dersine iyi çalışması, ardından enerjisini borcunu ödemekten kaçmak yerine, milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır. Türkiye için, milletimiz için, emeklilerimiz için en doğru yol budur. Buradan şu gerçeği onlara hatırlatmak isterim; biz milletin hakkını ve hukukunu korumanın derdindeyiz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarınızı daha fazla geciktirmeden ödeyin derken sadece emekçinin hakkını savunuyoruz. Bu duruşumuzdan da taviz vermeyeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum" diyerek sözlerini tamamladı.