Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve yapımı süren projeleri incelemek için bulunduğu memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi. Komşularıyla sohbet eden Erdoğan, yanına gelen çocuklara da oyuncak verdi.

Toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere hafta sonunu memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde konakladığı konutundan sabah saatlerinde çıkarak, baba ocağındaki yakın komşularını ziyaret etti. Bir araya geldiği komşularına sarılarak hasret gideren Erdoğan, yanına gelip, kendisine ilgi gösteren çocuklara da oyuncak verdi. Komşularıyla sohbet eden Erdoğan'ın ziyareti sırasında bazı komşuları da duygusal anlar yaşayıp, gözyaşlarını tutamadı.