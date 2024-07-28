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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve yapımı süren projeleri incelemek için bulunduğu memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:15
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti
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        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve yapımı süren projeleri incelemek için bulunduğu memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi. Komşularıyla sohbet eden Erdoğan, yanına gelen çocuklara da oyuncak verdi.

        Toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere hafta sonunu memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde konakladığı konutundan sabah saatlerinde çıkarak, baba ocağındaki yakın komşularını ziyaret etti. Bir araya geldiği komşularına sarılarak hasret gideren Erdoğan, yanına gelip, kendisine ilgi gösteren çocuklara da oyuncak verdi. Komşularıyla sohbet eden Erdoğan'ın ziyareti sırasında bazı komşuları da duygusal anlar yaşayıp, gözyaşlarını tutamadı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Güneysu'dan ayrılarak kent merkezine geçti. Erdoğan, Güneysu ilçesinde geçişi sırasında makam otomobili camından kendisine ilgi gösteren hemşehrilerini selamladı. Güneysulular, Erdoğan ile anı fotoğrafı ve selfie çekildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deniz dolgusu üzerinde inşası süren İyidere Lojistik Liman projesini inceleyerek, kentten ayrılması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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