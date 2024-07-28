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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti (2)

        RİZE'DENAYRILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de deniz dolgusu üzerinde inşası süren İyidere Lojistik Limanı projesini inceleyerek, çalışmalara ilişkin yetkililerden brifing aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:20
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti (2)
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        RİZE'DENAYRILDI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de deniz dolgusu üzerinde inşası süren İyidere Lojistik Limanı projesini inceleyerek, çalışmalara ilişkin yetkililerden brifing aldı. AK Parti il teşkilat toplantısına da katılan Erdoğan, ziyaretlerinin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na geçti. Erdoğan, buradan uçakla İstanbul'a hareket ederek, Rize'den ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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