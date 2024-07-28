Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de deniz dolgusu üzerinde inşası süren İyidere Lojistik Limanı projesini inceleyerek, çalışmalara ilişkin yetkililerden brifing aldı. AK Parti il teşkilat toplantısına da katılan Erdoğan, ziyaretlerinin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na geçti. Erdoğan, buradan uçakla İstanbul'a hareket ederek, Rize'den ayrıldı.

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