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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti (3)

        ERDOĞAN'INZİYARET ETTİĞİ KOMŞULARI KONUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde evlerine ziyaret gerçekleştirdiği komşuları, ziyarette yaşananları anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 18:41 Güncelleme: 28.07.2024 - 18:45
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti (3)
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        ERDOĞAN'INZİYARET ETTİĞİ KOMŞULARI KONUŞTU

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde evlerine ziyaret gerçekleştirdiği komşuları, ziyarette yaşananları anlattı. Cumhurbaşkanını gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Ayşe Mutlu, "Cumhurbaşkanımızı gördüm çok mutlu oldum. Ondan Allah razı olsun. Benim oğlumla yaşıttır. Önceden geldiğinde fazla uğramazdı. Şimdi benim yaşım gitti 90'a. Bana hemen yaşımı sordu. Yanımıza geldi oturdu. Ailemle beraber oturup, konuştuk. Oğlu da yanımızdaydı. Nasıl olduğumu sordu. Kızıma bana iyi bakmasını söyledi" dedi.

        'ANNENE İYİ BAK DEDİ'

        Annesine iyi bakması için kendisine mesaj verdiğini ifade eden Nuriye Köseoğlu da ,"Ömrümden ona ömür geçsin diye dua ediyorum. O kadar seviyoruz. Rabbim bize bu kadar güzel bir başkan nasip etti. Bu Allah'ın lütfudur. Bu anlatmakla bitmez. Kendisi geldi. Annemi her gördüğünde arabadan iner gelir annemin elini öperdi. Bu sefer annem yola çıkmayıp, kapının önüne oturdu. O geldi, annemin yanına oturdu. Halini hatırını sordu. Ellerini öptü. Annem annesinin en sevdiği komşusuydu. Annene gözlerinle bakma, iyi bak dedi. Bana bir mesaj verdi" diye konuştu.

        'BENDE ONUN BİR ARKADAŞIYIM'

        Cumhurbaşkanının komşusu Abdullah Mutlu ise "Böyle bir insan için ne söyleyebilirim. Bende onun bir arkadaşıyım. Aynı zamanda halamızın oğludur. Uzun bir zamandır denizdeydim. Annemin sayesinde bir sürü kişi orada kendisiyle görüştü. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız geldiği zaman bende buraya geliyorum" dedi.

        Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU(Rize),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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