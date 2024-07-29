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        Rizespor genç orta saha Muhamed Buljubasic ile prensipte anlaştı

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, FK Sarajevo takımında forma giyen genç orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic'i ile prensipte anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:35
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        Rizespor genç orta saha Muhamed Buljubasic ile prensipte anlaştı
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        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, FK Sarajevo takımında forma giyen genç orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic’i ile prensipte anlaştı.

        Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, geçtiğimiz yıl Bosna Hersek Premier Lig takımlarından FK Sarajevo’da forma giyen genç orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic ile prensipte anlaştı. Genç oyuncu kendisini 4 yıllığına yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeye önümüzdeki günlerde imzalaması bekleniyor.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Bosna Hersek Premier Ligi takımı FK Sarajevo ile profesyonel futbolcu Muhamed Buljubašić’in kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlandı. Sağlık kontrolünden geçen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Buljubašić, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. 2004 doğumlu Muhamed Buljubašić; Bosna genç milli takımlarının tüm kademelerinde yer aldı ve geçtiğimiz sezon Saray Bosna’da şampiyonlar ligi elemeleri dahil 31 maçta oynadı. Yeni transferimiz Muhamed Buljubašić’e “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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