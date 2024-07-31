Rize'de sağanak etkili oldu

Kentte gece saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Pazar ilçesinde menfezler tıkanınca yollar nehre döndü. Suların aktığı yollarda parke taşları yerinden söküldü. Sabah saatlerinde yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından belediye ekipleri iş makineleri ile bölgede temizlik çalışması başlattı.

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