Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut: Lige iyi başlamak istiyoruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Şuanda hazırlıklarımız planladığımız gibi gidiyor. Önümüzdeki 10 gün bizim için çok önemli. Stadımız da yenilendi. Biz lige iyi başlamak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'e Erzurum ve Slovenya'da sürdürdüğü kamplarla hazırlanan Çaykur Rizespor, Türkiye'ye döndü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde saat 09.00'da toplanan oyuncular, bazı testlerden geçti. Yeşil mavililerin deneyimli teknik direktörü İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, kamp sürecini değerlendirdi. Palut, "Sezon hazırlıklarına Erzurum'da başladık. Sonra Slovenya'da 2 ayaklı kampımız oldu. Yoğun bir şekilde çalıştık. Hazırlık maçları oynayıp, Türkiye'ye döndük. Dün İtibari ile tesislerimizde çalışmalara başladık. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Pazar günü Samsun'da, Samsunspor'la son hazırlık maçımızı oynayıp lig haftasına gireceğiz. Başakşehir maçıyla da lige başlamış olacağız. 4 oyuncu oyuncu ve 1 genç oyuncu transfer ettik. En az 3 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Emirhan'ın transfer görüşmeleri sürüyor. Nasıl gerçekleşir bilmiyorum ama biz sol stoper transferi yapmayı düşünüyoruz. Orta saha ve bir kanat oyuncusu daha almayı düşünüyoruz. Transferin ilerleyen günlerinde uygun ismi bulursak bir forvet oyuncusu daha kadromuza katabiliriz. Lige hazırlıkla birlikte transfer çalışmalarını da sürdürüyoruz" diye konuştu.