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        Hafriyat yüklü kamyon dereye düştü

        RİZE'de hafriyat yüklü kamyonun dereye düştüğü kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:00
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        Hafriyat yüklü kamyon dereye düştü
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        RİZE'de hafriyat yüklü kamyonun dereye düştüğü kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında, Kalkandere ilçesi Kayabaşı köyünde meydana geldi. İkizdere ilçesinden, İyidere ilçesine seyreden Hakan K. idaresindeki plakası belirlenemeyen hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle karşı yöne geçip yol kenarındaki dereye düşerek ters döndü. Kaza sırasında kamyonda sıkışan Hakan K. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye İDAK, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon ise vinçle dereden çıkarılıp çekiciye yüklenip kaldırıldı.

        Bu arada kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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