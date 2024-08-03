Hafif ticari araçlar çarpıştı; sürücünün duran kalbi yeniden çalıştırıldı, hastanede öldü (2)

Rize'ninİyidere ilçesinde iki hafif ticari aracın karıştığı kazada kalbi duranca, sağlık ekipleri tarafından kalp masajı ile tekrar hayata dönen sürücü Ahmet Kemal Tavukçuoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.