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        Rize'de cip, uçuruma yuvalandı: 2 ölü, 3 yaralı

        RİZE'nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanarak alt yola düşen cipteki sürücü Ferdane Balcı ile aynı aileden Havva Balcı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 04.08.2024 - 16:15
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        Rize'de cip, uçuruma yuvalandı: 2 ölü, 3 yaralı
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        RİZE'nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanarak alt yola düşen cipteki sürücü Ferdane Balcı ile aynı aileden Havva Balcı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı İncesu köyünde meydana geldi. Ferdane Balcı idaresindeki plakası belirlenmeyen cip, Çataldere köyünden İncesu köyüne seyrettiği sırada kontrolden çıkıp, yol kenarındaki uçumdan yuvarlanıp, alt yola düştü. Metrelerce yükseklikten düşen cip sürücüsü ile araçta bulunan Havva Balcı, Mustafa Balcı, Hüseyin Balcı, Taner Balcı yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan Mustafa Balcı ile Hüseyin Balcı ve Taner Balcı ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Ferdane Balcı ile Havva Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler adli tıp kurumuna gönderilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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