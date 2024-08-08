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        Rize'de sağanak sele neden oldu; Karadeniz Sahil Yolu'nda mahsur kalan otomobili vatandaşlar itti

        RİZE'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel, su baskını ve taşkınlar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 01:06 Güncelleme: 08.08.2024 - 01:10
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        Rize'de sağanak sele neden oldu; Karadeniz Sahil Yolu'nda mahsur kalan otomobili vatandaşlar itti
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        RİZE'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel, su baskını ve taşkınlar meydana geldi. Göle dönen Karadeniz Sahil Yolu’nda su birikintisinde mahsur kalan bir otomobil ise yoldan geçen sürücüler tarafından itilerek sudan çıkarıldı. 

        İlçede saat 23.30 sıralarında etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı noktaları göle dönen Karadeniz Sahil Yolu'nda, su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına Köprüsü Kavşağında göle dönen karayolunda su birikintisinde mahsur kalıp, ilerlemeyen bir otomobili ise yoldan geçen diğer sürücüler iterek sudan çıkardı. Belediye, Karayolları, DSİ ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale edip, tıkanan mazgalları açtı ve yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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