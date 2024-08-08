Rize'de sağanak sele neden oldu; Karadeniz Sahil Yolu'nda mahsur kalan otomobili vatandaşlar itti

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel, su baskını ve taşkınlar meydana geldi. Göle dönen Karadeniz Sahil Yolu’nda su birikintisinde mahsur kalan bir otomobil ise yoldan geçen sürücüler tarafından itilerek sudan çıkarıldı.

İlçede saat 23.30 sıralarında etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı noktaları göle dönen Karadeniz Sahil Yolu'nda, su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına Köprüsü Kavşağında göle dönen karayolunda su birikintisinde mahsur kalıp, ilerlemeyen bir otomobili ise yoldan geçen diğer sürücüler iterek sudan çıkardı. Belediye, Karayolları, DSİ ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale edip, tıkanan mazgalları açtı ve yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.