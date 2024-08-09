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        Rize'de 'Ülkelerarası Rafting Yarışması'nı OSTİM Teknik Üniversitesi kazandı

        RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 13'üncüsü düzenlenen 8 ülkeden 32 temsilcinin katıldığı Fırtına Deresi parkurundaki 'Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali' kapsamındaki rafting yarışmasını Türkiye'yi temsil eden OSTİM Teknik Üniversitesi dansçıları kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:56 Güncelleme: 09.08.2024 - 18:00
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        Rize'de 'Ülkelerarası Rafting Yarışması'nı OSTİM Teknik Üniversitesi kazandı
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        RİZE’nin Ardeşen ilçesinde 13’üncüsü düzenlenen 8 ülkeden 32 temsilcinin katıldığı Fırtına Deresi parkurundaki 'Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali' kapsamındaki rafting yarışmasını Türkiye'yi temsil eden OSTİM Teknik Üniversitesi dansçıları kazandı.

        Kentte bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali’ne, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıstan ve Gürcistan'dan 550 kişilik hak dansları topluluğu katıldı. Ardeşen ilçesinde devam eden etkinlikler kapsamında ‘Ülkelerarası Rafting Yarışması’ da yapıldı. Fırtına Deresi üzerindeki rafting parkurunda tulum eşliğinde de gerçekleşen yarışlarda ülkeleri, 4 kişilik gruplar temsil etti. Zorlu parkurda eleme usulü yapılan yarışlarda, zaman zaman zor anlar yaşandı. Tüm etapları geçen Türkiye ekibi OSTİM Üniversitesi Dans Topluluğu ekibi, yarışma finalinde karşılaştığı Dağıstan ekibini geçerek 1’inci oldu. Yarışma sonunda dereceye giren ekiplere kupa verildi.

        ‘ÇOK HEYECANLILARLARDI'

        Yarışma hakkında bilgi veren Festival Organizatörlerinden Hatice Mert, “Her yıl yabancı ülkelerden getirdiğimiz halk dansları ekipleri ile ülkemizin kültür ve turizmine katkı sağlamak amacı ile dostluk ve kardeşliği pekiştirmek için düzenlediğimiz bir organizasyon. Bu organizasyonları sadece halk dansları olarak değil, spor etkinlikleri olarak da düzenliyoruz. 8 ülkeden katılan halk dansları ekipleri ile rafting yarışlarındayız. Gelen ekiplerimiz halk dansları ekipleridir. Onlar kendi gösterilerini yapmaktalar. Akşamları gösterilerini yapıyorlar, sabahları ülkemizin kültür ve turizm etkinliklerini yapıyorlar. Aslında bunların spor etkinliklerine katılmışlıkları yok. İçlerinde hiç suyla buluşmayan ve deneyimlemeyenler var. O yüzden çok heyecanlıydılar” dedi.

        Yüksel Yıldız, “Yarışma süper geçti. OSTİM Teknik Üniversitesi Dans Topluluğu olarak yarışmaya katıldık. Ankara’dan Rize’ye geldik. 3 günde 3 yarışma oldu ve 3’ünü de biz kazandık. Bu yüzden çok gururlu ve mutluyuz. Raftingi ilk defa bugün burada deneyimledim. Çok müthişti. Yine ülkemizi burada savunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

        Yarışmaya Türkiye'yi temsil eden grupta katılan Özbekistanlı Diyar Elgase ise “Öne geçtik ve daha sonrasında bir beraberlik söz konusu oldu. Hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik. Sonunda kazanan biz olduk. Bu 3 kupayı ilk başta hocama, sonrasında arkadaşlarıma armağan ediyorum. Günlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor ama durmak yok. Her türlü gösterilerimiz var. Artvin’de yine bir gösterimiz olacak. Buraya 2 defa geldim. Rafting yapma fırsatım oldu. Bu ikinci yapışımda şampiyon olduk" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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