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        Çaykur Rizespor - Başakşehir: 1-1

        STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Direnç Tonusluğlu, Murat Ergin Gözütok, Anıl UstaÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Taha Şahin, Mosci, Alikulov, Hojer (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 23:37 Güncelleme: 12.08.2024 - 23:37
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        Çaykur Rizespor - Başakşehir: 1-1
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        STAT: Çaykur Didi

        HAKEMLER: Direnç Tonusluğlu, Murat Ergin Gözütok, Anıl Usta

        ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Taha Şahin, Mosci, Alikulov, Hojer (Dk. 71 Halil İbrahim Pehlivan), Papanikolaou, Olawoyin (Dk. 90+2 Mithat Pala), Akintola, Varesanovic (Dk. 64 Hadziahmetovic), Zeqiri (Dk. 71 Minchev), Sowe

        BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer - Duarte, Ba, Opoku (Dk. 29 Hamza Güreler), Lima, Kemen, Berat Özdemir (Dk. 56 Onur Ergün), Keny (Dk. 78 Piatek), Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 46 Davidson), Figueiredo (Dk. 78 Deniz Türüç)

        GOLLER: Dk. 46+6 Alikulov (Çaykur Rizespor) - Dk. 39 Figueiredo (Başakşehir)

        SARI KARTLAR: Davidson, Kemen (Başakşehir)

        Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

        9’uncu dakikada Çaykur Rizespor’da Taha’nın serbest vuruşta ceza sahasına havadan gönderdiği topa Olawoyin kafayla vurdu. Ardından kale sahasında topu önünde bulan Akintola’nın şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

        14’üncü dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Ali ile paslaşıp yeniden sağ kanatta topla buluşan Olawoyin’in ceza sahasına kadar sürükleyip, ayak içi sert şutunda top savunmaya çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Muhammed topu son anda dışarı çelmeyi başardı.

        19’uncu dakikada Çaykur Rizespor’da Ali’nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Zeqiri’nin doğrudan kaleye gönderdiği şutu kaleci Muhammed dışarı çeldi.

        21’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Varesanovic’in sol kanattan yerde ceza sahası içerisine gönderdiği topa düzgün vuramayan Ali’nin şutunda top Taha’nın önünde kaldı. Taha’nın kaleye gönderdiği şutu kaleci Muhammed yine çelmeyi başardı.

        39’uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Keny’in derinlemesine pasında ceza sahası yayında topu kontrol edip, doğrudan kaleye gönderen Figueiredo şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        45+6’ncı dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Hojer’in sol kanattan penaltı noktasına havadan gönderdiği topa kafa ile vuran Alikulov meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 skorla tamamladı.

        52’nci dakikada Çaykur Rizespor’da Ali’nin derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Zeqiri’nin şutunu kaleci Muhammed çeldi. Kaleciden top yeninden oyun alanına dönerken, sağ çaprazdan yeniden topla buluşan Zeqiri’nin şutu dışarı çıktı.

        86’ncı dakikada Çaykur Rizespor’da Olawoyin rakibin hatalı pasında ceza sahası önünde topla buluştu. Olawoyin’in sağ çaprazda pasını aktardığı Taha’nın şutu dışarı çıktı.

        89’uncu dakikada Çaykur Rizespor’da Olawoyin’in sağ kanattan rakibini geçip kaleye gönderdiği şut savunmadan sekip oyun alanına geri döndü. Dönen topu ceza sahası önünde kontrol eden Papanikolaou’nun şutunu kaleci Muhammed kurtardı.

        Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

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