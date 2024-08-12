Çaykur Rizespor - Başakşehir: 1-1

14’üncü dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Ali ile paslaşıp yeniden sağ kanatta topla buluşan Olawoyin’in ceza sahasına kadar sürükleyip, ayak içi sert şutunda top savunmaya çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Muhammed topu son anda dışarı çelmeyi başardı.

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