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        Rize'de karton yüklü TIR'ın dorsesi yandı, Sahil Yolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

        RİZE'de karton yüklü TIR'ın dorsesi yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 22:05 Güncelleme: 13.08.2024 - 22:10
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        Rize'de karton yüklü TIR'ın dorsesi yandı, Sahil Yolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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        RİZE’de karton yüklü TIR’ın dorsesi yandı. Yangın nedeniyle Artvin istikameti trafiğe kapanırken, Karadeniz Sahil Yolu’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu, Artvin istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan Giorgi Kedelidze idaresindeki Gürcistan plakalı karton yüklü TIR’ın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dorseden yükselen dumanları gören sürücü aracı durdurup, polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri Sahil Yolu’nun Artvin istikametini trafiğe kapattı. Ekiplerce yangın kontrol altına alınırken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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