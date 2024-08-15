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        Rizesporlu Casper Hojer: Bu sezon olabildiğince üst sıralarda kalmak istiyoruz

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:39 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:45
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        Rizesporlu Casper Hojer: Bu sezon olabildiğince üst sıralarda kalmak istiyoruz
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        RizesporluCasper Hojer: Bu sezon olabildiğince üst sıralarda kalmak istiyoruz

        Mehmet Can PEÇE - Osman Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA / RİZE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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