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        Kaçarak evlendiler, 36 yıl sonra düğün yaptılar

        RİZE'nin Pazar ilçesinde 1988 yılında ailelerinin rızası olmayınca kaçarak evlenen Mikail (57) ve Nebahat Karpuz (54) çifti, 36 yıl önce yapamadıkları düğünlerini çocukları ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:23 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:25
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        Kaçarak evlendiler, 36 yıl sonra düğün yaptılar
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        RİZE'nin Pazar ilçesinde 1988 yılında ailelerinin rızası olmayınca kaçarak evlenen Mikail (57) ve Nebahat Karpuz (54) çifti, 36 yıl önce yapamadıkları düğünlerini çocukları ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirdi.

        Pazar ilçesine bağlı Aktepe köyünde yaşayan Mikail ve Nebahat Karpuz çifti, 1988 yılında aileleri rıza vermeyince kaçarak evlendi. Dünyaya gelen 2 çocuklarını da evlendiren çift, bu kez 36 yıl önce yapamadıkları düğünlerini yapma kararı aldı. Köylüleri ve komşularını davet eden çift, giydikleri özel kıyafetlerle evlerinin önündeki alanda düğün düzenledi. Tulum eşliğinde başlayan düğün renkli görüntülere sahne olurken, davetliler Karpuz çiftini tebrik etti. Gece boyu süren düğünde horon halkası kuran davetliler, atma türkü geleneğiyle eğlendi.

        'HER İNSANA BABASININ DÜĞÜNÜNE KATILMAK NASİP OLMAZ'

        Düğüne katılan çiftin oğlu Cihan Karpuz, "Her insana babasının düğününe katılmak nasip olmaz. Bu yüzden ben çok muyluyum. Annem babam 36 yıldır mutlular. Bundan sonra da mutluluklar diliyorum" dedi.

        EŞİNE ‘BİZ DE DÜĞÜN YAPSAYDIK’ DEMİŞ

        Düğünün hikayesini anlatan köy sakinlerinden İsmet Baltacı, "Bu asırlardır görülmemiş, duyulmamış, yaşanmamış bir düğün merasiminde bulunuyoruz. Bu kardeşimiz, gençliğinde bir kız sevmiş, babası razı olmadığı için kızın kaçırıp evleniyor. Sonrasında babasıyla barışıyor. Bu çiftin 2 tane çocuğu oluyor. Çocuklarını zamanla evlendiriyor. Sonrasında hanımı Mikail'e diyor ki; ‘Biz evlenemedik, gelinlik de giymedim. Biz de düğün yapsaydık’ diyor. Ve bugün bu düğünü yapma kararı alıyorlar" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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