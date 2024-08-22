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        Rize'de iki otomobil çarpıştı; 2 ölü, 6 yaralı

        RİZE'nin İkizdere ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 00:57 Güncelleme: 22.08.2024 - 01:00
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        Rize'de iki otomobil çarpıştı; 2 ölü, 6 yaralı
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        RİZE’nin İkizdere ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında İkizdere ilçesi Sivrikaya mevkisinde meydana geldi. İkizdere’den Erzurum istikametine seyir halinde olan sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 FKN 610 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 25 AB 830 plakalı bir başka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK), Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılardan 2’sinin hayatın kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ile RTEÜ Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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