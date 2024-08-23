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        Çaykur Rizespor, Azubuike ile yollarını ayırdı

        ÇAYKUR Rizespor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:50
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        Çaykur Rizespor, Azubuike ile yollarını ayırdı
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        ÇAYKUR Rizespor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Okechukwu Godson Azubuike’ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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