Fenerbahçe kafilesi, Rize'ye geldi

Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3'üncü haftasında yarın saat 21.45'de Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kafile, karşılaşma için saat 18.45'te Rize-Artvin Havalimanı’na indi. Sarı lacivertlileri havalimanında taraftarlar karşıladı. Havalimanında sağanak altında tezahüratlarla karşılanan ekip kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Otele gelen sarı lacivertliler, burada bekleyen taraftarlarla selamlaşıp, odalarına geçti.

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, kente geldi.

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