Fenerbahçe kafilesi, Rize'ye geldi
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, kente geldi.
Süper Lig’in 3’üncü haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, kente geldi.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 3'üncü haftasında yarın saat 21.45'de Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kafile, karşılaşma için saat 18.45'te Rize-Artvin Havalimanı’na indi. Sarı lacivertlileri havalimanında taraftarlar karşıladı. Havalimanında sağanak altında tezahüratlarla karşılanan ekip kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Otele gelen sarı lacivertliler, burada bekleyen taraftarlarla selamlaşıp, odalarına geçti.
Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:
"Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fenerbahçe kafilesinin Havalimanından çıkışı
- Taraftarların karşılaması
- Takımın otobüsle otele gelmesi
- Otelde taraftarların karşılaması
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