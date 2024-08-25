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        10'uncu kattaki daire, yangında kullanılamaz hale geldi

        RİZE'de 12 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 12:40 Güncelleme: 25.08.2024 - 12:45
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        10'uncu kattaki daire, yangında kullanılamaz hale geldi
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        RİZE'de 12 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

        Portakallık Mahallesi'nde 12 katlı bir binanın 10'uncu katındaki dairenin mutfağında sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahiplerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, binada oturan bazı kişiler dumandan etkilenirken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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