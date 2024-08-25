10'uncu kattaki daire, yangında kullanılamaz hale geldi

Portakallık Mahallesi'nde 12 katlı bir binanın 10'uncu katındaki dairenin mutfağında sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahiplerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, binada oturan bazı kişiler dumandan etkilenirken, ev kullanılamaz hale geldi.

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