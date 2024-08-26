Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırıda öldü

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Tersane Mahallesi'nde meydana geldi. MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, iddiaya göre aracıyla seyir halindeyken yavaşladığı esnada yaklaşan saldırgan Bayram K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu İlçe Başkanı Kap hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan Bayram K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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