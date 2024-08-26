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        Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırıda öldü

        RİZE'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap (45), aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 20:05 Güncelleme: 26.08.2024 - 20:10
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        Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırıda öldü
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        RİZE'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap (45), aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan saldırgan Bayram K.'nın (43) yakalanması için çalışma başlatıldı. 

        Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Tersane Mahallesi'nde meydana geldi. MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, iddiaya göre aracıyla seyir halindeyken yavaşladığı esnada yaklaşan saldırgan Bayram K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu İlçe Başkanı Kap hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan Bayram K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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