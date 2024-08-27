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        Kahvaltı yatağa değil, yatak kahvaltıya gidiyor

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yamaca kurulan ahşap bungalovda konaklayan turistler, sıra dışı kahvaltıyla güne uyanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:53 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:55
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        Kahvaltı yatağa değil, yatak kahvaltıya gidiyor
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        RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde yamaca kurulan ahşap bungalovda konaklayan turistler, sıra dışı kahvaltıyla güne uyanıyor. Turistler, tekerlekli ve akülü motor düzeneği monte edilen ve oda içinde kumandayla hareket eden yatakla birlikte gittiği balkonda hazırlanan kahvaltıya ulaşıyor; yöresel lezzetleri tadıyor.

        İlçeye bağlı Meydanköy köyünde turizm işletmecisi Ali Yıldız, yeşil doğa manzaralı yamaçta kurduğu taş ve ahşap karışımı bungalovlarda kalan turistlerin kahvaltı taleplerine yaratıcı ve sıra dışı çözüm buldu. Doğayla iç içe olan bungalovlarda konaklayan misafirler ve turistler, sabahları alışılmışın dışında şekilde güne başlıyor. Tekerlekli, zincir ve akülü motor düzeneği monte edilen yatakta, sabah uyandıklarında kumanda ederek odadan balkona doğru ilerleyen turistler, burada kendileri için hazırlanmış kahvaltıya yataklarından kalkmadan ulaşabiliyor. Yatakları içinde balkona giden turistler, doğa manzarası eşliğinde yöresel lezzetleri tadarak, kahvaltılarını yapıyor. Yatağın kahvaltıya ulaşmasını ilginç bulan konuklar, farklı deneyim yaşadıkları bu anları sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor.

        'HERKES KAHVALTISINI ODAYA İSTİYOR'

        Yatağı 5 günde yaptıklarını söyleyen Ali Yıldız, "Rize'de bir farklı bir konsept olsun istedik. 'Taş ev yapalım, yatağı da dışarı çıkaralım' dedik. Normalde kahvaltı odaya gidiyor. Biz yatakla beraber kahvaltı da balkona gelsin istedik; çok da güzel oldu. Şu anda Karadeniz'de böyle bir yer olması turizm açısından çok önemli. Gelen misafirlerimiz çok memnun kalıyor. Yatağın altında akü var. Normal araba mekanizması gibi tekerlek, zincir ve motor koyduk. Birkaç saat şarjla gidiyor. Kendimiz tasarlayıp yaptık. Avrupa'da birkaç yerde var ama onların raylı sistem kullanırken biz tekerlekli yaptık onu. Burasını manzarası çok güzel olduğu için herkes kahvaltısını odaya istiyor. İnsanları hoşuna gitmesinin yanında ilginç de buluyorlar" dedi.

        ‘MUHTEŞEM OLMUŞ’

        Yatağın kahvaltıya gittiğini söyleyen Ganalı turist Yahya Abullai de "Sosyal medyadan gördüm. Çok beğendim, gelmek istedim. Gerçekten çok güzel bir yer. Çok güzel oda olmuş. Normalde kahvaltılar yatağa gelirken, yatak kahvaltıya gidiyor. Bu bence dünya bir ilk; muhteşem olmuş" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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