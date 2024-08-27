Rize'de öldürülen MHP ilçe başkanı toprağa verildi, saldırgan teslim oldu (2)
TUTUKLANDIRize'ninDerepazarı ilçesinde MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap'ın (45), aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Bayram Kalıcıoğlu (43), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Rize'ninDerepazarı ilçesinde MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap’ın (45), aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Bayram Kalıcıoğlu (43), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
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