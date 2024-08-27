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        Rize'de öldürülen MHP ilçe başkanı toprağa verildi, saldırgan teslim oldu (2)

        TUTUKLANDIRize'ninDerepazarı ilçesinde MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap'ın (45), aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Bayram Kalıcıoğlu (43), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 18:48 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:50
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        Rize'de öldürülen MHP ilçe başkanı toprağa verildi, saldırgan teslim oldu (2)
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        TUTUKLANDI

        Rize'ninDerepazarı ilçesinde MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap’ın (45), aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Bayram Kalıcıoğlu (43), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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