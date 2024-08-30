Sınıfa dönüştürülen kafede, 32 yıl sonra duygusal buluşma; yine yoklamaya geç kaldılar

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde Şenyuva İlkokulu'ndan 32 yıl önce mezun olan aralarında doktor, hemşire ve iş insanlarının yer aldığı 28 öğrenci, içerisindeki ahşap masaları sıra yaparak sınıf ortamı oluşturdukları kafede, temsili zil çalınması ile bir araya gelip, öğretmenleri Vedat Çalık (55) ile dersbaşı yaptı. Yıllar önce derse geç kalan öğrencilerin, yoklamaya geç kalmasının da canlandırıldığı buluşmada, anılar tazelendi.

İlçeye bağlı Tunca beldesi Şenyuva İlkokulu'nda 1990 yılında sınıf öğretmeni olarak görev yapan Vedat Çalık, birçok öğrenciye eğitim verdi. Öğretmen Çalık, tayini Kayseri'ye çıkmasına rağmen Ardeşen'deki öğrencileri ile arasındaki iletişimi koparmadı. Aradan geçen yıllarda öğretmenlik yaptığı okulu unutmayan Çalık, 32 yıl önce elinde valiziyle geldiği kentte bu sefer ailesi ile tatile geldi. Okulu ziyaret edip, beldede vakit geçiren Vedat Çalık, dinlenmek için girdiği kafede öğrencilerinin sürprizi ile karşılaştı.

28 ÖĞRENCİ BİR ARAYA GELDİ 32 yıl önce Ardeşen'deki okuldan mezun olan aralarında doktor, hemşire, mühendis, öğretmen ve iş insanlarının yer aldığı 28 öğrenci, içerisindeki ahşap masaları sıra yaparak sınıf ortamı oluşturduğu kafede, temsili zil çalınması ile bir araya gelip, Vedat Çalık ile dersbaşı yaptı. Yıllar önce derse geç kalan öğrencilerin, yoklamaya geç kalmasının da canlandırıldığı buluşmada, anılar yad edildi. Öğrencilerini bir arada gören Çalık, sürpriz karşında şaşkınlık yaşarken; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

'HAYATIMDA İLK DEFA KENDİMLE GURUR DUYDUM' Duygusal anların yaşandığı buluşmada yıllar sonra öğrencileri ile kucaklaşan Vedat Çalık, "'İyi ki öğretmenim' diyerek ilk görev yerim olan Ardeşen'e ziyarete geldik. 32 sene sonra çok mükemmel bir organizasyonla duygusal saatler geçirmeme ve ağlamama vesile olan tüm öğrencilerime yürekten teşekkür ediyorum. Hayatımda ilk defa kendimle gurur duydum. Ne güzel öğrenciler yetiştirmişim. İyi ki benim öğrencilerim olmuşlar. Dünyanın hiçbir öğretmeni, şu an benim olduğum kadar mutlu olmamıştır" dedi.