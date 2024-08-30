Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de sağanak yolları göle çevirdi

        RİZE'de etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, sürücüler ve vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:35 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de sağanak yolları göle çevirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE'de etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, sürücüler ve vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

        Kentte yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar saçakların altında yağmurun dinmesini beklerken, kimileri ise yağışa aldırış etmedi. Kısa sürede sularla kaplanan caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Su birikintilerinden geçen sürücüler zor anlar yaşadı.

        Yağmurdan hayvanlar da etkilendi. Şiddetli yağmura cadde ortasında yakalanan fare hareket edemedi. Fareyi gören vatandaşlar kısa süre şaşkınlık yaşadı. Esnafın menfezleri temizlemesi sonrası caddelerden sular çekildi.

        Kentte yağış etkisini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi
        Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"

        Benzer Haberler

        Rize'de 3 bin 937 metrede 'Zafer Bayramı'nı kutladılar
        Rize'de 3 bin 937 metrede 'Zafer Bayramı'nı kutladılar
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Sınıfa dönüştürülen kafede, 32 yıl sonra duygusal buluşma; yine yoklamaya g...
        Sınıfa dönüştürülen kafede, 32 yıl sonra duygusal buluşma; yine yoklamaya g...
        Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Rize'de MHP Derepazarı İlçe Başkanı Kap'ın katil zanlısı tutuklandı
        Rize'de MHP Derepazarı İlçe Başkanı Kap'ın katil zanlısı tutuklandı
        Rize'de öldürülen MHP ilçe başkanı toprağa verildi, saldırgan teslim oldu (...
        Rize'de öldürülen MHP ilçe başkanı toprağa verildi, saldırgan teslim oldu (...