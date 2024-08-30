Rize'de 3 bin 937 metrede 'Zafer Bayramı'nı kutladılar

Verçenik Doğa Sporları Kulübü üyeleri Zafer Bayramı kutlamalarında 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı’nın zirvesine tırmanış yaptı. Sabah saatlerinde il merkezinden yola çıkan grup, sırt çantaları ile zirve yolculuğuna başladı. Grup yaklaşık 7 saatlik dağ yürüyüş sonrası zirveye ulaştı. Zirvede Türk Bayrağı açan ve İstiklal Marşı okuyan dağcılar, Zafer Bayramı'nı kutladı.

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