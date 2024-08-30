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        Rize'de 3 bin 937 metrede 'Zafer Bayramı'nı kutladılar

        RİZE Verçenik Doğa Sporları kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 17:08 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:10
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        Rize'de 3 bin 937 metrede 'Zafer Bayramı'nı kutladılar
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        RİZE Verçenik Doğa Sporları kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı’nın zirvesine tırmandı.

        Verçenik Doğa Sporları Kulübü üyeleri Zafer Bayramı kutlamalarında 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı’nın zirvesine tırmanış yaptı. Sabah saatlerinde il merkezinden yola çıkan grup, sırt çantaları ile zirve yolculuğuna başladı. Grup yaklaşık 7 saatlik dağ yürüyüş sonrası zirveye ulaştı. Zirvede Türk Bayrağı açan ve İstiklal Marşı okuyan dağcılar, Zafer Bayramı'nı kutladı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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