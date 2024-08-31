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        'Bal' yiyen kedinin fenalaşması kamerada

        RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde, sahibinin yediği baldan yiyen kedi fenalaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 20:58 Güncelleme: 31.08.2024 - 21:00
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        'Bal' yiyen kedinin fenalaşması kamerada
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        RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde, sahibinin yediği baldan yiyen kedi fenalaştı. Kısa süre baygınlık geçiren kedinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        İlçeye bağlı Büyükköy beldesinde bir markette kahvaltı yapan işletmeci Süleyman Okuyan, yediği baldan duman isimli kedisine de verdi. Bir miktar baldan tüketen kedi fenalaştı. Sandalyeye oturttuğu kedisini kendine getirmeye çalışan sahibi o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kısa süre sonra normale dönen kedinin fenalaştığı anlar sosyal medya paylaşılması sonrası büyük ilgi çekti. 

        'SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ'

        Kedinin sahibi Süleyman Okuyan, ilgi gören kedisinin iyi olduğunu belirterek, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kaçamak yapıp bal yedi ve ona dokundu. Şu an sağlık durumu gayet iyi.  Biz oynamaya devam ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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