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        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 0-1

        STAT:Çaykur DidiHAKEMLER: Ali Şansalan, Gökhan Barcın, Osman Gökhan BilirÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Taha Şahin, Mocsi, Alikulov (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 21:39 Güncelleme: 31.08.2024 - 21:39
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        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 0-1
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        STAT:Çaykur Didi

        HAKEMLER: Ali Şansalan, Gökhan Barcın, Osman Gökhan Bilir

        ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Taha Şahin, Mocsi, Alikulov (Dk. 87 Mithat Pala), Hojer, Varesanovic (Dk. 46 Zeqiri), Papanikolau, Akintola, Olawoyin, Michev (Dk. 74 Hadziahmetovic), Ali Sowe

        KASIMPAŞA: Gianniotis - Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Sadiku (Dk. 77 Cafu), Hajradinovic (Dk. 90+6 Omeruo), Aytaç Kara (Dk. 89 Sadık Çiftpınar), Ben Ouanes, Fall

        GOL: Dk. 6 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

        SARI KARTLAR: Akintola (Çaykur Rizespor) - Opoku, Winck, Cafu (Kasımpaşa)

        Süper Lig’in 4’üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’ya 1-0’lık skorla mağlup oldu.

        6’ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta Winck’in pasında ceza sahası sol kenarında topla buluşan Fall’ın arka direkte gönderdiği topa ayak içi vuran Ben Ouanes meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

        10’uncu dakikada Çaykur Rizespor’da Hojer’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, havadan penaltı noktasına gönderdiği topa kafa ile vuran Minchev’in şutunda top Mosci’nin önünde kaldı. Mosci’nin ayağıyla ağlara gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

        30’uncu dakikada Minchev’in ceza sahasına havadan gönderdiği topa penaltı noktasında Ali Sowe’un kafa vuruşunu kaleci Gianniotis kornere çeldi.

        35’inci dakikada Kasımpaşa’da savunmanın hatası sonrası ceza sahasında topla buluşan Akintola’nın şutu, kaleciden sekerek kale sahasında Ali Sowe’un önünde kaldı. Ali Sowe’un ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top ağlara gitti. VAR incelemesi sonrası ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

        41’inci dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rodrigues'in şutunu kaleci Gökhan dışarı çeldi.

        İlk Yarı Kasımpaşa’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        72’nci dakikada konuk ekip Rodrigues’in sol kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa kafa ile vuran Ben Ouaness’in şutunda ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

        81’inci dakikada sol kanattan Akintola’ın yerden ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte gelişine vuran Zeqiri’nin şutu dışarı çıktı.

        90+7’nci dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Taha’nın ceza sahasına havadan gönderdiği topa kafa vuran Ali Sowe’un şutunu kaleci çeldi. Oyun alanına geri gelen topu savunma uzaklaştırdı.

        Karşılaşmadan konuk takım Kasımpaşa 1-0’lık skorla galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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