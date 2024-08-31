Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 0-1

72’nci dakikada konuk ekip Rodrigues’in sol kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa kafa ile vuran Ben Ouaness’in şutunda ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

10’uncu dakikada Çaykur Rizespor’da Hojer’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, havadan penaltı noktasına gönderdiği topa kafa ile vuran Minchev’in şutunda top Mosci’nin önünde kaldı. Mosci’nin ayağıyla ağlara gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

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