Rize'de balıkçılar 'Vira bismillah' dedi

DENİZLERDE av yasağının bu gece sona ermesiyle birlikte Rizeli balıkçılar, ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı. Balıkçılar, folklor gösterileri ve dualarla açılışı yapılan av sezonu için 'Vira bismillah' diyerek, denize açıldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. Rize'de, 2024- 2025 balıkçılık av sezonu, Gündoğdu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında düzenlenen törenle açıldı. Törene, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kurum müdürleri, balıkçılar ve aileleri katıldı. Folklor gösterileri ve dualarla açılışı gerçekleştirilen av sezonu için 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, pasta kesimi ve havai fişek gösterisi sonrası meşaleler yakarak, ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı.