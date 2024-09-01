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        Rize'de balıkçılar 'Vira bismillah' dedi

        DENİZLERDE av yasağının bu gece sona ermesiyle birlikte Rizeli balıkçılar, ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 01:05 Güncelleme: 01.09.2024 - 01:10
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        Rize'de balıkçılar 'Vira bismillah' dedi
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        DENİZLERDE av yasağının bu gece sona ermesiyle birlikte Rizeli balıkçılar, ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı. Balıkçılar, folklor gösterileri ve dualarla açılışı yapılan av sezonu için 'Vira bismillah' diyerek, denize açıldı.

        Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. Rize'de, 2024- 2025 balıkçılık av sezonu, Gündoğdu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında düzenlenen törenle açıldı. Törene, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kurum müdürleri, balıkçılar ve aileleri katıldı. Folklor gösterileri ve dualarla açılışı gerçekleştirilen av sezonu için 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, pasta kesimi ve havai fişek gösterisi sonrası meşaleler yakarak, ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı.

        'SEZON KAZASIZ, BELESIZ BERKETLİ GEÇSİN'

        Törende konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "2024- 2025 av sezonu törenindeyiz. 2023 senesini 22 bin ton avla kapatmış olduk. Bu sene dua ediyoruz. İnşallah 2024- 2025 sezonu kazasız belasız, bereketli geçsin. Bol bereketli ürünler alalım. Hem bu işi yapanlar kazansın hem vatandaşlarımız bol balık yesin" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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