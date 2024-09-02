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        Çay toplarken uçuruma yuvarlanan kadın yaralandı

        RİZE'nin Pazar ilçesinde çay toplarken dengesini kaybedip, uçuruma yuvarlanan Tülay Yıldırım (49) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 22:30 Güncelleme: 02.09.2024 - 22:35
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        Çay toplarken uçuruma yuvarlanan kadın yaralandı
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        RİZE’nin Pazar ilçesinde çay toplarken dengesini kaybedip, uçuruma yuvarlanan Tülay Yıldırım (49) yaralandı. Bulunduğu yerden kurtarılan Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. 

        Olay, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Kuzayca köyünde meydana geldi. Çay toplamak için gittiği bahçede dengesini kaybeden 2 çocuk annesi Tülay Yıldırım, çay bahçesinin altında bulunan yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kadının yuvarlandığını görenlerin ihbarı üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler yaralı çiftçiyi sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Yaralı kadın sevk edildiği Kaçkar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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