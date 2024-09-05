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        Rize'de sağanak, heyelan ve taşkınlara neden oldu

        RİZE'de etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 20:22 Güncelleme: 05.09.2024 - 20:25
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        Rize'de sağanak, heyelan ve taşkınlara neden oldu
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        RİZE’de etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Kırklartepe köyünde derenin taşması sonucu bazı iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

        Rize’de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle Zincirliköprü köyünde yamaçta kopan irili ufaklı toprak kütlesi çay tarlasına zarar verdi. Şiddetli sağanak sonucu Kırklartepe köyünde taşan dere suları, dere kenarındaki bazı iş yerlerine doldu. Vatandaşlar iş yerlerinde biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Kent genelinde yağışlar etkisini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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