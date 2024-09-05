Rize'de sağanak, heyelan ve taşkınlara neden oldu RİZE'de etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.09.2024 - 20:22 Güncelleme: 05.09.2024 - 20:25 facebook

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