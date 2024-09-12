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        Rize-Artvin Havalimanı'nı 8 ayda 754 bin 102 yolcu kullandı

        RİZE-Artvin Havalimanı, 2024 yılının ilk 8 ayında 754 bin 102 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:07 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:10
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        Rize-Artvin Havalimanı'nı 8 ayda 754 bin 102 yolcu kullandı
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        RİZE-Artvin Havalimanı, 2024 yılının ilk 8 ayında 754 bin 102 yolcuya hizmet verdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, bu yılın ocak-ağustos döneminde 754 bin 102 yolcunun kullandığını açıkladı.

        DHMİ verilerine göre; Rize-Artvin Havalimanı'nı 8 aylık süre içerisinde toplam 754 bin 102 yolcu kullanırken, 5 bin 703 uçak havalimanından iniş kalkış yaptı. Ağustos ayında ise iç hatlarda 105 bin 210, dış hatlarda ise 4 bin 684 olmak üzere toplamda 109 bin 894 yolcuya hizmet verilirken, uçak iniş-kalkış sayısı da 673'e ulaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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