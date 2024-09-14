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        Rize'de 'ilkel teleferik'ten düşen kadın kurtarıldı

        RİZE'nin Pazar ilçesinde teli kopan ilken teleferikten atlayıp, düştüğü bahçede mahsur kalan Yasemin B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 20:34 Güncelleme: 14.09.2024 - 20:40
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        Rize'de 'ilkel teleferik'ten düşen kadın kurtarıldı
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        RİZE’nin Pazar ilçesinde teli kopan ilken teleferikten atlayıp, düştüğü bahçede mahsur kalan Yasemin B. (41), kurtarıldı. Yaralanan kadın hastanede tedaviye alındı.

        Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Akmescit köyünde meydana geldi. Çay toplamak için gitti bahçede karşıya geçmek için ilkel teleferiğe binen Yasemin B., bir süre ilerleyen teleferiğin çelik halatının koptuğu fark edip kendini boşluğa bıraktı. Metrelerce yükseklikten bahçeye düşen çiftçi kadın yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce mahsur kaldığı bahçeden kurtarılan kadın sedye ile patika yoldan taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Sağlık ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının ayağının kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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