Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Mollaveyis köyünde meydana geldi. Köyden ilçe merkezine seyreden Emrullah Tüylüoğlu idaresindeki 53 ACR 276 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kamyonet, ağaçlara takılarak durdu. Bugün sabah saatlerinde yoldan geçenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Emrullah Tüylüoğlu’nun cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası halatlarla uçurumdan çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.