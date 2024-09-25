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        Dede yadigarı ahşap eve 'betonarme' koruma

        RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde dik ve engebeli arazisinde yapılaşma sorunu yaşayan emekli Yaşar Yılmaz, zamanla tahrip olması sonucu bir kısmı yıkılan 2 katlı dede evinin, yanına 3 katlı bina inşa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:29 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:30
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        Dede yadigarı ahşap eve 'betonarme' koruma
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        RİZE’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde dik ve engebeli arazisinde yapılaşma sorunu yaşayan emekli Yaşar Yılmaz, zamanla tahrip olması sonucu bir kısmı yıkılan 2 katlı dede evinin, yanına 3 katlı bina inşa etti. Ahşap ev ile yeni bina arasına geçiş yapan Yılmaz hem yapılaşma sorununu çözdü hem de ahşap evi korumaya aldı.

        İstanbul’da yaşayan emekli işletmeci Yaşar Yılmaz, yaz aylarında köyünde kalmak için ev inşa etmek istedi. Arazi sıkıntısından dolayı ev yapacak yer bulamayan Yılmaz ilginç bir yöntemle evine kavuştu. Dedesinden kalan ve zamanla tahrip olması sonucu bir kısmı yıkılan 2 katlı ahşap eve bitişik 3 katlı bina inşa etti. İnşa ettiği müstakil ev ile ahşap eve inşa ettiği kapıyla geçiş yapan Yılmaz, yapılaşma sorununu da çözmüş oldu.

        ‘HEM EVİMİZİ YENİLEDİK HEM DE ESKİ EVİ KORUDUK’

        Eski yapıyı bozmadan yeni evini inşa ettiğini söyleyen Yaşar Yılmaz, “Hem betonarme hem de ahşap ev ikisi bir arada kullanılıyor. Bu evin bir kısmı zamanla çürüdü. Onun yerine bu betonarme kısmını ekledik bu hale geldi. Sadece eski evde yıkılan kısma yeni binayı ekledik. Bu sayede birçok odamız oldu. Geçiş sağladığımız kapı ile isteyen ahşap evde isteyen betonarme evde kalabiliyor. Hem evimizi yeniledik hem de eski evi koruduk. İsteyen ahşap evde isteyen betonarme evde kalabiliyor” dedi.

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        Galeri
        Galeri
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