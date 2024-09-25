Dede yadigarı ahşap eve 'betonarme' koruma

RİZE’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde dik ve engebeli arazisinde yapılaşma sorunu yaşayan emekli Yaşar Yılmaz, zamanla tahrip olması sonucu bir kısmı yıkılan 2 katlı dede evinin, yanına 3 katlı bina inşa etti. Ahşap ev ile yeni bina arasına geçiş yapan Yılmaz hem yapılaşma sorununu çözdü hem de ahşap evi korumaya aldı.

İstanbul’da yaşayan emekli işletmeci Yaşar Yılmaz, yaz aylarında köyünde kalmak için ev inşa etmek istedi. Arazi sıkıntısından dolayı ev yapacak yer bulamayan Yılmaz ilginç bir yöntemle evine kavuştu. Dedesinden kalan ve zamanla tahrip olması sonucu bir kısmı yıkılan 2 katlı ahşap eve bitişik 3 katlı bina inşa etti. İnşa ettiği müstakil ev ile ahşap eve inşa ettiği kapıyla geçiş yapan Yılmaz, yapılaşma sorununu da çözmüş oldu.