Çaykur Rizespor - Bodrum FK: 0-2

40’ıncı dakikada kendi sahası topu kontrol etmek isterken elle oynayan Samet Akaydin, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Çaykur Rizespor sahada 10 kişi mücadele edecek.

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