Çaykur Rizespor - Bodrum FK: 0-2
STAT:Çaykur DidiHAKEMLER: Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Murat TemelÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Taha Şahin(Dk.
STAT:Çaykur Didi
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Murat Temel
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Taha Şahin(Dk. 74 Mithat), Samet, Aliqulov(Dk. 45+2 Mosci), Hojer, Varesanovic(Dk. 46 Jurecka), Berkay Özcan(Dk. 46 Buljubasic), Ghezzal(DK. 79 Ayberk), Olawoyin, Zeqiri(Dk. 74 Emrecan), Sowe
BODRUM FK: Diogo, Cenk, Ali, Ajeti, Üzeyir(Dk. 71 Herelle), Musah, Erkan(Dk. 64 Celustka), Brazao(Dk. 64 Seferi) , Fredy(Dk. 82 Puscas), Ege (Dk.82 Okita), Bradhi (Dk.90+5 Enes)
GOLLER: Dk. 22 Aliqulov(KK), Dk. 62 Bardhi (Bodrum FK.)
KIRMIZI KART: Samet(Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Olawoyin, Buljubasic, Zeqiri, (Çaykur Riespor) – Brazao, Üzeyir, Diogo, (Bodrum FK)
SÜPER Lig’in 28’inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Bodrum FK’yı konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
22’nci dakikada ev sahibi öne geçti. Rakip savunmadan topu çalan Ege’nin pasında, ceza sahası yayın önünde topla buluşan Fredy’nin doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top savunmada Aliqulov’a çarparak ağlara gitti: 0-1.
40’ıncı dakikada kendi sahası topu kontrol etmek isterken elle oynayan Samet Akaydin, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Çaykur Rizespor sahada 10 kişi mücadele edecek.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
50’nci dakikada Bodrum FK’da Üzeyir’in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği pasında penaltı çizgisinde topa gelişine buran Bardhi’nin şutunu kaleci Tarı çeldi. Oyun alanına geri döne topa savunmaya çarpıp dışarı çıktı.
62’nci dakikada konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. Musah’ın savunma arkasına pasında topla buluşan Bardhi’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.
Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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