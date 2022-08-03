Rize'de kamyonun 2 otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE(AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Balıkçı köyünde, K.K. (37) idaresindeki 61 DC 453 plakalı kamyon, yolun sağ tarafında emniyet şeridinde park halindeki Mustafa Durmaz'ın (32) kullandığı 16 HA 971 plakalı otomobil ile Hamdi Yeşilyurt (39) yönetimindeki 53 FF 556 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüleri yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Hamdi Yeşilyurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Durmaz ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsü K.K, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.