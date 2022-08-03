Türk Yıldızları Rize'de gösteri uçuşu yaptı

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RİZE (AA) - Türk Yıldızları Rize'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları'nın kent merkezindeki Çay Çarşısı üzerinde "Başınız dik, gözünüz göklerde olsun" sloganı ile yaptığı gösteri uçuşu, vatandaşların beğenisini kazandı.

Rize semalarındaki uçuşu izleyen vatandaşlar, ekiplerin gösterisine alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.

Pilotların, uçuş sırasında zaman zaman kendilerine destek olan görevli aracılığıyla yaptıkları telsiz konuşmaları ile vatandaşlara seslenmesi katılımcılardan büyük alkış aldı.

Gösteri olumsuz hava koşulları nedeniyle erken sonlandırıldı.

Öte yandan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen "DADD Ralli Karadeniz 2022" etkinliği kapsamında Rize'ye gelen 22 yelkenli yat da gösterilere destek vererek denizde sevgi çemberi oluşturdu.

Yatlara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz polisi ve Rizeli balıkçılar da eşlik etti.

Gösterileri Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile çok sayıda vatandaş izledi.





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