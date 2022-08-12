RİZE (AA) - TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Rize'de 4 dalda düzenlenen yarışmalar başladı.

Sahil Parkı Çay Çarşısı'nda organize edilen TEKNOFEST kapsamında, "İnsanlık Yararına Teknoloji", "Turizm Teknolojileri", "Çip Tasarımı" ve "Eğitim Teknolojileri" yarışmaları yapılıyor.

Açılış programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in gerçekleştirilmesine katkı sağlayan ve destek veren Rize Valiliği, Rize Belediyesine ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

TEKNOFEST'in, Türkiye'nin milli hamle yolculuğunun en önemli organizasyonu olduğunu ifade eden Kacır, tam bağımsız Türkiye iddiasının toplumla en güçlü şekilde buluştuğunu söyledi.

Tam bağımsızlık denildiğinde akla ilk savunma sanayisinin geldiğini vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:



"Savunma sanayisinde bu millet, bu toprakların çocukları adeta destan yazdı. Bugün Türkiye savunma sanayisinde sadece yüksek teknolojinin sadece müşterisi, tüketicisi değil yüksek teknolojiyi en ileri düzeyde geliştiren kendi ihtiyaçları için kullanabilen, değerlendirebilen aynı zamanda rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke haline geldi. Bu toprakların çocukları, milli SİHA'larla dünya tarihine imzalarını attılar ama inanıyoruz ki; tam bağımsızlık iddiamızı güçlendirmek teknolojinin tüm alanlarında benzer başarılar yazmakla mümkün olacak. TEKNOFEST'i bu anlayışla düzenliyoruz. TEKNOFEST'te 40'dan fazla yarışmada 100 binlerce gencimizin projelerini bu anlayışla destek oluyoruz."

Rize'de 4 yarışmanın finalinin yapılacağını aktaran Kacır, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz ve dünyada az sayıda düzenlenen çip tasarım yarışlarını Rize'de düzenliyoruz. İnsanlık yararına teknoloji yarışlarını Rize'de gerçekleştiriyoruz. Bu yarışmamıza baş vuranlardan en genç kardeşimiz 6 yaşında kendi projesi ile bu yarışmaya katılıyor. Eğitim teknolojileri ve turizm teknolojileri yarışmalarının finalleri Rize'de gerçekleşecek." diye konuştu.

TEKNOFEST'in Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun milli teknoloji hamlesinin paydaşı olması için düzenlenen bir etkinlik olduğunun altını çizen Kacır, şöyle devam etti:

"Bizim çok genç, dinamik bir nüfusumuz var. Nüfusumuzun ortanca yaşı 32. Avrupa'nın bazı ülkelerinde ortanca yaş 47-48'e çıktı. Dünyayı yüksek teknoloji dönüştürüyor, geliştiriyor. Yüksek teknolojiye bütün dünyada gençler imza atıyor. Yapmamız gereken en önemli iş gençliğimizi, Türkiye'nin dört bir yanından bu yolculuğa dahil olmak isteyen gençlerimizi milli teknoloji hamlesinin paydaşı kılmak. Yapmamız gereken en önemli iş, varsa onların önlerindeki engelleri kaldırmak, onların yanında olmak. İşte bu anlayışla kim ne derse desin bu yoldan asla geri adım atmayacağız ve Türkiye'yi tam bağımsızlık iddiasına TEKNOFEST'lerle inşallah taşıyor olacağız."

Programa, Rize Valisi Kemal Çeber, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Rize milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ile kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

14 Ağustos Pazar günü sona erecek TEKNOFEST yarışmalarına 97 bin 186 başvuru yapıldığı, 699 takım 3 bin 32 yarışmacının Rize finallerinde mücadele edeceği kaydedildi.

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