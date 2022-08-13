TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları 4 dalda devam ediyor

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RİZE (AA) - Rize'de, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ikinci günü, 4 dalda yarışmalarla devam ediyor.

Sahil Parkı Çay Çarşısı'ndaki etkinlik alanında vatandaşlar, projeleri incelemenin yanı sıra deprem simülasyon tırı, Çanakkale müze tırını gezdi ve Türkiye bilim atölyeleri ile bilim şovlarını izledi.

Etkinlik kapsamında "İnsanlık Yararına Teknoloji", "Turizm Teknolojileri", "Çip Tasarımı" ve "Eğitim Teknolojileri" yarışmaları devam ediyor.

Gün içerisinde çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirileceği programda, vatandaşlar stantları da gezerek, öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.

TEKNOFEST Karadeniz Rize yarışmaları, yarın çeşitli gösteriler ve ödül töreniyle sona erecek.





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