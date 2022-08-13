Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Turgut Doman, Deniz Turgut, Sezgin Çınar

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay (Dk.73 Grahovaç), Papa (Dk.73 Mithat Pala), Miya, Sefa Yılmaz (Dk.82 Efe Tecimer), Benhur Keser (Dk.73 Emircan Altıntaş), Bolasie (Dk.66 Deniz Hümmet)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Olawoyin, Bardhi (Dk.61 Mara), Camara (Dk.65 Melih İnan), Rashad Muhammed (Dk.89 Taha Batuhan Yayıkçı), Balaj (Dk.61 Hamza Gür)

Goller: Dk. 49 Papa (Çaykur Rizespor) Dk. 71 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk.30 Alberk Koç (Çaykur Rizespor), Dk.39 Olawoyin, Dk.45+2 Aykut Demir (Ankara Keçiörengücü)

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü mücadelesi 1-1 sona erdi.





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