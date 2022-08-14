TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları sona erdi

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RİZE (AA) - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Rize'de 4 dalda yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sahil Parkı Çay Çarşısı'ndaki etkinlik alanında deprem simülasyon tırı, Çanakkale müze tırı ve Türkiye bilim atölyeleri ile bilim şovlarının yanı sıra kapanış programı düzenlendi.

Törende, "İnsanlık Yararına Teknoloji", "Turizm Teknolojileri", "Çip Tasarımı" ve "Eğitim Teknolojileri" yarışmalarında başarı elde eden ekiplere çeşitli ödüller verildi.

Ödüller, Rize Valisi Kemal Çeber, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam tarafından verildi.

Rize Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Hızır Çataklı ise TEKNOFEST'in ilgi odağı oldu. Çataklı'nın organizasyon süresince alanın temizliğini yürütürken vatandaşlarla birlikte eğlenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Çataklı, AA muhabirine, gençlerin gelecek için çalıştığı TEKNOFEST etkinliğinde görev almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İşimi severek yapıyorum. 3 gün boyunca görev aldığım TEKNOFEST etkinliğinden de büyük keyif aldım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi Elvan Kuzucu Hıdır, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Alper Güzeli, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TÜBİTAK BİDEB Başkanı Ömer Faruk Ursavaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, BAYKAR, CEZERİ, ASELSAN ile SANKO Holding'in yöneticileri ve çok sayıda ilgili katıldı.

Tören, yarışmacılar, protokol ve T3 Vakfı ekibinin toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

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