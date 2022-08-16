Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine ulaştırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine teslim edildi.

Rize Belediyesinde görevli zabıta memuru Cevdet Eroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bankların yanında kadın çantası buldu.



Kimlik, para ve çeşitli eşyalar bulunan çantada bir otele ait kart da bulan Eroğlu, otel yetkililerine ulaşarak durumu aktardı.



Çantanın sahibi Ürdünlü Dua'a Ahmad Hussein Faraj, Rize Belediyesine gelerek eşyalarını teslim aldı.



Faraj, çantasını bulan zabıta memuru Eroğlu'na teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.