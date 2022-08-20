Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

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RİZE (AA) - Rize'de turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.

Güneysu ilçesindeki Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistlerin içinde bulunduğu 61 S 3434 plakalı midibüs, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asmalıırmak köyünde duvara çarparak devrildi.

İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine hareket halindeki ambulanslardan birinin çarpıştığı minibüs ise yolun alt kısmındaki çay bahçesine devrildi.

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